Клуб РПЛ подписал пожизненный контракт с 75-летним полузащитником

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» порадовал болельщиков, объявив о возобновлении карьеры легендарного игрока Валерьяна Панфилова. 75-летний полузащитник подписал с клубом пожизненный контракт и будет выступать за команду под номером 75. Панфилов уже приступил к тренировкам с основным составом.

«Панфилов возобновляет игровую карьеру в составе «Крыльев Советов». Легенда клуба провёл тренировку вместе с основным составом нашей команды. Он также отправится в Казань на матч против «Рубина», — говорится в публикации.

В 18 лет Панфилов впервые вышел на поле в составе «Крыльев Советов». За свою карьеру в клубе он сыграл 413 матчей, что является абсолютным рекордом. За это время ему удалось забить 49 голов. Помимо игровой карьеры, Панфилов занимает важные должности в клубе: он входит в Совет директоров и руководит отделом, который занимается взаимодействием с ветеранами команды.

