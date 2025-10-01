Локомотив и ЦСКА обеспечили себе выход в плей-офф пути РПЛ Кубка России

Московский ЦСКА в гостевом матче против «Локомотива» в рамках пятого тура группового этапа Кубка России одержал победу в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи на «РЖД-Арене» завершилось без забитых мячей, а в решающей серии одиннадцатиметровых армейцы оказались точнее 4-2.

Эта победа позволила ЦСКА возглавить группу D с 10 очками, разделив первое место с «Локомотивом», который также имеет в активе 10 очков. Обе столичные команды гарантировали себе выход в плей-офф турнира по «Пути РПЛ». В в параллельном матче «Балтика» победила «Акрон» (3:0). Команды имеют по пять очков и уже не смогут догнать московские команды.

В заключительном туре группового этапа «Локомотив» 23 октября сыграет на выезде с калининградской «Балтикой». ЦСКА 21 октября на домашнем стадионе примет тольяттинский «Акрон».

Ранее выход в плей-офф «Пути РПЛ» обеспечил себе «Краснодар». В матче пятого тура группового этапа Кубка России «быки» на своём поле одержали победу над московским «Динамо» в серии пенальти со счётом 4-2. Столичный клуб, имеющий в активе восемь очков, уже не сможет обойти «Краснодар» по показателям личных встреч.