Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 20:28

Краснодар обыграл Динамо в серии пенальти и вышел в плей-офф Кубка России

Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

В матче пятого тура группового этапа Кубка России «Краснодар» на своём поле одержал победу над московским «Динамо» в серии пенальти со счетом 4:2 после нулевой ничьей в основное время. Эта победа позволила «Краснодару» набрать 11 очков и гарантировать себе выход в плей-офф «Пути РПЛ».

«Динамо», имеющее в активе восемь очков, уже не сможет обойти «Краснодар» по показателям личных встреч, учитывая разгромное поражение 0:4 в матче второго тура.

В заключительном туре «Динамо» примет «Крылья Советов», а «Краснодар» на домашнем стадионе сыграет с «Сочи».

CAS обязал ЦСКА выплатить компенсацию экс-тренеру Федотову в размере €630 тысяч
CAS обязал ЦСКА выплатить компенсацию экс-тренеру Федотову в размере €630 тысяч

Ранее в рамках пятого тура группового этапа Кубка России «Оренбург» одержал важную победу над грозненским «Ахматом». Оренбуржцы набрали 8 очков и заняли второе место в группе А, гарантировав себе выход в четвертьфинал турнира в сетке «Путь РПЛ».

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ФК Краснодар
  • ФК Динамо Москва
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar