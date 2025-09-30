Краснодар обыграл Динамо в серии пенальти и вышел в плей-офф Кубка России

В матче пятого тура группового этапа Кубка России «Краснодар» на своём поле одержал победу над московским «Динамо» в серии пенальти со счетом 4:2 после нулевой ничьей в основное время. Эта победа позволила «Краснодару» набрать 11 очков и гарантировать себе выход в плей-офф «Пути РПЛ».

«Динамо», имеющее в активе восемь очков, уже не сможет обойти «Краснодар» по показателям личных встреч, учитывая разгромное поражение 0:4 в матче второго тура.

В заключительном туре «Динамо» примет «Крылья Советов», а «Краснодар» на домашнем стадионе сыграет с «Сочи».

Ранее в рамках пятого тура группового этапа Кубка России «Оренбург» одержал важную победу над грозненским «Ахматом». Оренбуржцы набрали 8 очков и заняли второе место в группе А, гарантировав себе выход в четвертьфинал турнира в сетке «Путь РПЛ».