30 сентября, 19:57

Оренбург обыграл Ахмат и пробился в плей-офф пути РПЛ Кубка России

«Оренбург» обыграл «Ахмат» в Кубке России. Обложка © Пресс-служба ФК «Ахмат» Грозный

Футбольный клуб «Оренбург» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче пятого тура группового этапа Кубка России. Единственный гол на 70-й минуте забил Станислав Поройков.

Гол Станислава Поройкова. Видео © Telegram / ФК «Оренбург»

Эта победа позволила «Оренбургу» набрать 8 очков и занять второе место в группе А, гарантировав себе выход в четвертьфинал турнира в сетке «Путь РПЛ». Команда опережает занимающий третью позицию казанский «Рубин» на четыре очка за тур до окончания группового этапа. «Ахмат» с тремя очками располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы.

В заключительном туре «Оренбург» сыграет с «Зенитом», а «Ахмат» встретится с «Рубином».

Ранее Life.ru писал про матч Лиги чемпионов. Казахстанкий «Кайрат» проиграл мадридскому «Реалу» со счётом 0:5. Основным творцом победы испанцев стал Килиан Мбаппе, который оформил хет-трик — на 25-й минуте с пенальти, а также на 52-й и 74-й минутах. Встреча прошла в Алматы при большом ажиотаже среди местной публики.

