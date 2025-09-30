Оренбург обыграл Ахмат и пробился в плей-офф пути РПЛ Кубка России

Футбольный клуб «Оренбург» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче пятого тура группового этапа Кубка России. Единственный гол на 70-й минуте забил Станислав Поройков.

Гол Станислава Поройкова. Видео © Telegram / ФК «Оренбург»

Эта победа позволила «Оренбургу» набрать 8 очков и занять второе место в группе А, гарантировав себе выход в четвертьфинал турнира в сетке «Путь РПЛ». Команда опережает занимающий третью позицию казанский «Рубин» на четыре очка за тур до окончания группового этапа. «Ахмат» с тремя очками располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы.

В заключительном туре «Оренбург» сыграет с «Зенитом», а «Ахмат» встретится с «Рубином».

