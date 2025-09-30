CAS обязал ЦСКА выплатить компенсацию экс-тренеру Федотову в размере €630 тысяч

Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение о взыскании с московского ЦСКА компенсации в пользу бывшего главного тренера команды Владимира Федотова. Информация о судебном вердикте опубликована на официальном сайте CAS.

Суд обязал футбольный клуб выплатить Федотову 630 704 евро в связи с досрочным прекращением действия трудового договора. Тренер возглавлял ЦСКА на протяжении двух сезонов — с 2022 по 2024 год, при этом его контракт был рассчитан на трёхлетний период.

После отказа Российской палаты по разрешению споров удовлетворить требования специалиста о компенсации, Федотов обратился в международный арбитражный орган. Под руководством Владимира Федотова армейцы стали серебряными призёрами чемпионата России и обладателями Кубка страны в сезоне 2022/23, а в следующем сезоне заняли шестое место в РПЛ и достигли финала Кубка России.

Ранее Life.ru писал, что футбольный клуб ЦСКА прервал свою 21-матчевую беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге, уступив в восьмом туре «Ростову» со счетом 0:1. Единственный гол на 25-й минуте забил бывший игрок армейцев Константин Кучаев.