Владимир Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА 3 июня, 15:40 Владимир Федотов. Фото © Telegram / ПФК ЦСКА

Руководством московского футбольного клуба ЦСКА было принято решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Владимиром Федотовым. Также тренерский штаб покидают Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.

"Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять. Владимир Валентиныч, удачи вам в дальнейшей тренерской карьере!" — говорится в сообщении ЦСКА.

Напомним, что Федотов возглавлял команду с лета 2022 года. Под его руководством красно-синие выиграли Кубок России, а также стали серебряными призёрами чемпионата России. Нынешний сезон в Российской премьер-лиге армейцы завершили на шестом месте с 48 очками.

Авторы Александра Вишнякова