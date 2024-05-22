Экс-полузащитник ЦСКА Вернблум извинился за игру в России перед народом Швеции

Завершивший карьеру бывший полузащитник московского ЦСКА швед Понтус Вернблум извинился перед своими соотечественниками за выступления за армейский клуб. Слова футболиста привело издание Аftonbladet.

"Когда я переходил в ЦСКА, ситуация в мире была совершенно иной, чем сегодня. Но если я кого-то обидел этим, то смиренно извиняюсь. Как бы то ни было, мне пришлось играть в клубе российской армии", — заявил спортсмен.

По этому поводу уже высказался бывший футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарёв. По его словам, шведа вынудили так сказать, потому что у него там работа, семья и быт.

"Он вынужден так говорить. Помню, что он очень хорошо относился к России. Но в данной ситуации не может же он быть пророссийским, там сразу примут жёсткие меры, он нигде не найдёт работу. Каждый выживает как может", — сказал Пономарёв в беседе с РИА "Новости".