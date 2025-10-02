Владельца московского ФК «‎Торпедо» выпустили из СИЗО

Суд Москвы принял решение об изменении меры пресечения в отношении совладельца московского футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева, подозреваемого в подкупе арбитров. Он отпущен из СИЗО.

В конце сентября в Мосгорсуде прошла апелляция на продление ареста Соболеву. По итогам его рассмотрения фигуранту заменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, свидетельствуют материалы суда.

Напомним, в июне этого года Мещанский районный суд Москвы арестовал владельца столичного футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева. Его заподозрили в даче взятки арбитрам сразу в трёх матчах. Так Соболев якобы хотел повлиять на результаты игр. По делу был также арестован директор ФК Валерий Скородумов и взят под домашний арест бухгалтер клуба Ирина Волкова. «Торпедо» по итогам прошлого сезона поднялось из Первой лиги в РПЛ.