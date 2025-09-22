Полузащитник Захарян включен в расширенный список сборной России по футболу

В расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября) вошёл полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян. Об этом сообщили в пресс-службе сборной.

Список расширенного состава сборной России по футболу. Фото © Telegram / Сборная России по футболу

«Всего в списке тренерского штаба на сборы в октябре – 42 футболиста», — говорится в сообщении.

Захарян, которому 22 года, не выходил на поле за сборную с марта 2024 года, когда в товарищеском матче против Сербии (4:0) отдал голевую передачу. Весной 2025-го он получил рецидив травмы четырёхглавой мышцы и пропустил концовку сезона. Летом футболист также не поехал с клубом на предсезонное турне в Японии из-за восстановления после вируса, поэтому пропустил старт чемпионата. В текущем сезоне полузащитник провёл два матча за «Реал Сосьедад».

Вратари

Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Денис Адамов («Зенит»), Максим Бориско («Балтика»), Евгений Ставер («Рубин»).

Защитники

Мингиян Бевеев («Балтика»), Максим Осипенко («Динамо»), Виктор Мелёхин («Ростов»), Матвей Лукин (ЦСКА), Илья Вахания («Ростов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Александр Сильянов («Локомотив»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Данил Круговой (ЦСКА), Юрий Горшков («Зенит»), Владислав Саусь («Балтика»), Евгений Морозов («Локомотив»), Арсен Адамов («Зенит»).

Полузащитники

Александр Черников («Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Данил Пруцев («Локомотив»), Алексей Батраков («Локомотив»), Данил Глебов («Динамо»), Антон Миранчук («Динамо»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Константин Кучаев («Ростов»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Зелимхан Бакаев («Локомотив»), Иван Обляков (ЦСКА), Лечи Садулаев («Ахмат»), Даниил Фомин («Динамо»), Максим Глушенков («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар»).

Нападающие

Александр Соболев («Зенит»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Иван Сергеев («Динамо»).