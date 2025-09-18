Опубликован топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ

Портал Transfermarkt обновил данные о рыночной стоимости футболистов Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Согласно новому топу, лидерами стали полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и вингер «Зенита» Луис Энрике, оценённые в €25 миллионов.

На третьем месте расположился полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, чья стоимость увеличилась вдвое и теперь составляет €23 миллиона. В первую пятёрку также вошли бразильский хавбек «Зенита» Жерсон (22 млн евро) и полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш (20 млн евро). Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ сейчас выглядит так:

Луис Энрике («Зенит») — €25 миллионов Эдуард Сперцян («Краснодар») — €25 миллионов Алексей Батраков («Локомотив») — €23 миллиона Жерсон («Зенит») — €22 миллиона Жедсон Фернандеш («Спартак») — €20 миллионов Вендел («Зенит») — €18 миллионов Матвей Кисляк (ЦСКА) — €16 миллионов Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — €16 миллионов Манфред Угальде («Спартак») — €15 миллионов Эсекьель Барко («Спартак») — €14 миллионов