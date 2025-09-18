Владимир Путин
18 сентября, 13:09

Опубликован топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ

Луис Энрике и Эдуард Сперцян возглавили топ самых дорогих футболистов РПЛ

Луис Энрике. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luizhenrique_07

Портал Transfermarkt обновил данные о рыночной стоимости футболистов Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Согласно новому топу, лидерами стали полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и вингер «Зенита» Луис Энрике, оценённые в €25 миллионов.

На третьем месте расположился полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, чья стоимость увеличилась вдвое и теперь составляет €23 миллиона. В первую пятёрку также вошли бразильский хавбек «Зенита» Жерсон (22 млн евро) и полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш (20 млн евро). Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ сейчас выглядит так:

  1. Луис Энрике («Зенит») — €25 миллионов
  2. Эдуард Сперцян («Краснодар») — €25 миллионов
  3. Алексей Батраков («Локомотив») — €23 миллиона
  4. Жерсон («Зенит») — €22 миллиона
  5. Жедсон Фернандеш («Спартак») — €20 миллионов
  6. Вендел («Зенит») — €18 миллионов
  7. Матвей Кисляк (ЦСКА) — €16 миллионов
  8. Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — €16 миллионов
  9. Манфред Угальде («Спартак») — €15 миллионов
  10. Эсекьель Барко («Спартак») — €14 миллионов
Ранее Life.ru сообщал о товарищеском матче, в котором сборная России по футболу одержала уверенную победу над командой Катара со счетом 4:1. Игра прошла на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне.

