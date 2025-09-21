Интервидение
21 сентября, 15:28

Сборная России в 15-й раз выиграла Кубок легенд по футболу

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Сборная России в 15-й раз в своей истории завоевала главный трофей международного Кубка легенд по футболу, который прошёл на московской арене «Мегаспорт». В решающем матче российские футболисты одержали уверенную победу над сборной Европы со счётом 8:4.

Третье место заняла сборная мира, четвёртое — команда Азии, а пятое и шестое места заняли Сербия и Турции. На пути к финалу российские спортсмены последовательно обыграли в групповых матчах сборную Азии (8:6) и сербских футболистов (8:4).

Победный состав сборной России включил целое созвездие известных имён: Александр Филимонов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Олег Корнаухов, Дмитрий Хлестов, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Константин Головской, Денис Глушаков и Павел Погребняк. Тренировал команду Валерий Гладилин.

Данный турнир проводился в шестнадцатый раз, и российская сборная лишь однажды упустила победу. Это произошло в 2020 году, когда в финале уступила Сборной звёзд с минимальным перевесом в один гол (5:6).

Экс-футболист сборной России Фернандес объявил о завершении карьеры
Ранее Life.ru сообщал, что будущий соперник сборной России обыграл Бразилию и получил право сыграть в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026. Не помогли пентакампеонам и Луис Энрике из «Зенита».

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Сборная России по футболу
  • Футбол
  • Спорт
