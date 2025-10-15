Сектор Газа
Глава РФС Дюков: Надежда на возвращение России в мировой футбол растёт

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Александр Дюков, глава Российского футбольного союза (РФС), высказал своё мнение о том, как изменилось восприятие возможного возвращения российских команд и клубов в международные соревнования со стороны европейских государств. По его словам, очень заметна трансформация в отношении и занимаемой позиции стран, в том числе европейских, по вопросу возвращения РФ на международную футбольную сцену.

«Не у всех стран и федераций она изменилась, но у многих — в лучшую сторону. Это даёт надежду», — подчеркнул Дюков в беседе с «Чемпионатом».

Напомним, что с февраля 2022 года российские футбольные клубы и национальные сборные были исключены из международных состязаний по решению УЕФА и ФИФА, что было обусловлено политическими обстоятельствами.

Определились 28 из 48 участников предстоящего ЧМ-2026 по футболу

А ранее Life.ru писал, что сборная России по футболу впервые в истории обыграла соперника из Южной Америки. Товарищеский матч завершился со счётом 3:0. Кроме того, россияне продлили серию без поражений до 21 матча.

