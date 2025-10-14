Сборная России впервые в истории обыграла соперника из Южной Америки

Победа сборной России над Боливией (3:0) в товарищеском матче стала первой в истории для национальной команды над сборными из Южной Америки.

В предыдущих 12 играх россияне потерпели семь поражений (четыре — от Бразилии, две — от Аргентины и одно от Уругвая) и четыре раза сыграли вничью (дважды с Бразилией, по разу — с Чили и Уругваем).

Кроме того, россияне продлили серию без поражений до 21 матча. В последний раз сборная уступала 14 ноября 2021 года в игре с Хорватией (0:1).

В ноябре сборную России ждут матчи с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 числа).