14 октября, 20:50

Сборная России впервые в истории обыграла соперника из Южной Америки

Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Победа сборной России над Боливией (3:0) в товарищеском матче стала первой в истории для национальной команды над сборными из Южной Америки.

В предыдущих 12 играх россияне потерпели семь поражений (четыре — от Бразилии, две — от Аргентины и одно от Уругвая) и четыре раза сыграли вничью (дважды с Бразилией, по разу — с Чили и Уругваем).

Кроме того, россияне продлили серию без поражений до 21 матча. В последний раз сборная уступала 14 ноября 2021 года в игре с Хорватией (0:1).

Сборная России разгромила Боливию со счётом 3:0 в товарищеском матче

В ноябре сборную России ждут матчи с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 числа).

Напомним, матч с Ираном (2:1) сборная России проводила в Волгограде и не смогла вовремя вылететь в Москву. Команда задержалась на ночь из-за переноса рейса.

