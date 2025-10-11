Сборная России застряла в Волгограде после победы над Ираном

Российская футбольная сборная не смогла вовремя вылететь из Волгограда после товарищеского матча с Ираном, который завершился со счётом 2:1 в пользу россиян. Об этом свидетельствует табло аэропорта Волгограда.

Вылет самолёта в Москву (аэропорт Шереметьево) перенесли с 23:00 на 08:00 по московскому времени. Таким образом, футболисты и тренерский штаб провели в Волгограде ночь после победного матча.