Сборная России застряла в Волгограде после победы над Ираном
Обложка © Life.ru
Российская футбольная сборная не смогла вовремя вылететь из Волгограда после товарищеского матча с Ираном, который завершился со счётом 2:1 в пользу россиян. Об этом свидетельствует табло аэропорта Волгограда.
Вылет самолёта в Москву (аэропорт Шереметьево) перенесли с 23:00 на 08:00 по московскому времени. Таким образом, футболисты и тренерский штаб провели в Волгограде ночь после победного матча.
Накануне сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Ирана в товарищеском матче, прошедшем 10 октября на «Волгоград-Арене». Встреча завершилась со счётом 2:1: на 22-й минуте отличился Дмитрий Воробьёв, а после ответного гола Амирхоссейна Хоссейнзаде на 48-й минуте победный мяч забил Алексей Батраков. Позднее Росавиация сообщила, что ограничения на приём и выпуск воздушных судов были сняты в аэропортах Волгограда, Казани и Нижнекамска.
