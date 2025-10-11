Валдайский форум
11 октября, 04:58

В аэропортах Волгограда, Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда, Казани и Нижнекамска (Бегишево). Об этом сообщает Росавиация.

Ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полётов. Два самолёта, направлявшиеся в Казань, и один, следовавший в Нижнекамск, были перенаправлены на запасные аэродромы в период действия ограничений.

Бочаров: Обломки БПЛА ВСУ упали на жилые дома, детсад и школу в Волгограде

Ранее сообщалось, что за последние сутки российские расчёты ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника над регионами России. Наибольшее число дронов было перехвачено над Волгоградской областью (19 БПЛА) и Ростовской областью (15 БПЛА). Кроме того, беспилотники были сбиты над Ульяновской, Воронежской, Саратовской областями и территорией Республики Башкортостан. Министерство обороны РФ сообщает о постоянной готовности к отражению угроз с воздуха.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

