В аэропортах Волгограда, Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полёты
Ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда, Казани и Нижнекамска (Бегишево). Об этом сообщает Росавиация.
Ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полётов. Два самолёта, направлявшиеся в Казань, и один, следовавший в Нижнекамск, были перенаправлены на запасные аэродромы в период действия ограничений.
Ранее сообщалось, что за последние сутки российские расчёты ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника над регионами России. Наибольшее число дронов было перехвачено над Волгоградской областью (19 БПЛА) и Ростовской областью (15 БПЛА). Кроме того, беспилотники были сбиты над Ульяновской, Воронежской, Саратовской областями и территорией Республики Башкортостан. Министерство обороны РФ сообщает о постоянной готовности к отражению угроз с воздуха.
