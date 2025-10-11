Бочаров: Обломки БПЛА ВСУ упали на жилые дома, детсад и школу в Волгограде

В Волгограде обломки украинского беспилотника упали на три многоквартирных дома, школу и детсад, в результате чего в зданиях частично выбило стёкла. Как сообщил губернатор области Андрей Бочаров, пострадал один человек.

«На месте падения обломков работают профильные службы. Даны поручения по организации пункта временного размещения для жильцов пострадавших квартир. Врачи оказывают медицинскую помощь мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, — угрозы для жизни нет», — говорится в сообщении.

Ранее местные жители сообщили о раздавшихся взрывах над Волгоградом. Они рассказали о 5-7 громких взрывах на окраине города. Очевидцы также слышали звуки БПЛА, летевших в сторону Красноармейского района.