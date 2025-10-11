Силы ПВО за три часа сбили шесть беспилотников ВСУ в Ростовской области

Вечером в пятницу, 10 октября, силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области. Согласно данным Министерства обороны РФ, в период с 20:00 по 23:00 по московскому времени расчёты ПВО уничтожили и перехватили в воздушном пространстве региона шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Ростовской области», — говорится в заявлении военного ведомства РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская Федерация принимает меры по укреплению системы противовоздушной обороны. Соответствующее заявление главы государства прозвучало на фоне обсуждения возможной поставки на Украину американский крылатых ракет Tomahawk. Как утверждает президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, решение по отправке Киеву данного дальнобойного оружия по сути уже принято.