За ночь расчёты ПВО уничтожили 23 украинских дрона над территорией России

Наибольшее количество дронов — десять — сбили над Белгородской областью. Ещё десять БПЛА ликвидировали над акваторией Чёрного моря. Три беспилотных летательных аппарата уничтожили над Брянской областью.

Ранее массированный удар Вооружённых сил Российской Федерации по критической инфраструктуре и военным объектам Украины привёл к блэкауту в Киеве. Многочисленные взрывы раздались сегодня ночью в районе ТЭЦ-6 в Деснянском районе Киева. Предварительно, до цели долетели «Герани». Очевидцы сообщают о полном блэкауте на левом берегу столицы, света также нет в ряде районов на правом берегу. Мэр Киева Виталия Кличко характеризует ситуацию как «сложную». Последствия ударов ощутили и другие города: в Днепре (бывший Днепропетровск) и Кривом Роге сообщают о перебоях с электроснабжением и водой.