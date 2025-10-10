Валдайский форум
10 октября, 04:33

За ночь расчёты ПВО уничтожили 23 украинских дрона над территорией России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — десять — сбили над Белгородской областью. Ещё десять БПЛА ликвидировали над акваторией Чёрного моря. Три беспилотных летательных аппарата уничтожили над Брянской областью.

Новости РФ. ВС РФ вытесняют ВСУ в Днепропетровскую область, Киев бросает заградотряды на Сумщину, что Зеленский предложил Трампу за Tomahawk, 10 октября

Ранее массированный удар Вооружённых сил Российской Федерации по критической инфраструктуре и военным объектам Украины привёл к блэкауту в Киеве. Многочисленные взрывы раздались сегодня ночью в районе ТЭЦ-6 в Деснянском районе Киева. Предварительно, до цели долетели «Герани». Очевидцы сообщают о полном блэкауте на левом берегу столицы, света также нет в ряде районов на правом берегу. Мэр Киева Виталия Кличко характеризует ситуацию как «сложную». Последствия ударов ощутили и другие города: в Днепре (бывший Днепропетровск) и Кривом Роге сообщают о перебоях с электроснабжением и водой.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
