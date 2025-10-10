Сборная Белоруссии проиграла команде Дании в отборе ЧМ-2026 со счётом 0:6

Сборная Белоруссии потерпела сокрушительное поражение от команды Дании в матче третьего тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года. Встреча, прошедшая в Венгрии, завершилась со счётом 0:6.

Голы забили Виктор Фрохольдт, Расмус Хёйлунн (дважды), Патрик Доргу и Андерс Дрейер (дважды). Предыдущее самое крупное поражение сборная Белоруссии потерпела в 2021 году, проиграв Бельгии со счётом 0:8.

После трёх матчей команда Белоруссии не имеет ни одного очка. В другом матче группы C Шотландия обыграла Грецию со счётом 3:1. Лидером группы является Дания (7 очков), далее следуют Шотландия (7), Греция (3) и Белоруссия (0).

В следующем туре Дания примет Грецию, а Белоруссия сыграет на выезде с Шотландией. На чемпионат мира выйдет победитель каждой группы. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах. Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что Даниил Фомин, Руслан Литвинов и Тамерлан Мусаев пропустят октябрьские матчи сборной России по футболу. Литвинов и Мусаев не примут участие в играх из-за травм, а Фомин отправится на лечение в клуб из-за перегрузки. Российская сборная проведёт два товарищеских матча: 10 октября в Волгограде против Ирана и 14 октября в Москве против Боливии.