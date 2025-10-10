Сборная России победила в товарищеском матче с Ираном со счётом 2:1

Российская сборная по футболу одержала победу над национальной сборной Ирана в товарищеской игре, которая состоялась 10 октября в Волгограде. Встреча прошла на «Волгоград-Арене» и завершилась со счётом 2:1.

На 22-й минуте после стартового свистка счёт открыл форвард российской сборной Дмитрий Воробьёв. На 48-й минуте иранский футболист Амирхоссейн Хоссейнзаде сравнял счёт, однако на 70-й минуте Алексей Батраков вновь вывел российскую команду вперёд, установив финальный счёт встречи.

Результат игры будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола. В настоящее время российская сборная находится на 33-м месте, а иранцы занимают 21-ю строчку.

Напомним, накануне состоялся матч третьего тура отборочного турнира на чемпионат мира между сборными Белоруссии и Дании, в котором белорусская команда потерпела сокрушительное поражение со счётом 0:6. Голы забили Виктор Фрохольдт, Расмус Хёйлунн (дважды), Патрик Доргу и Андерс Дрейер (дважды). Предыдущее крупное поражение сборная Белоруссии потерпела в 2021 году, проиграв Бельгии со счётом 0:8.