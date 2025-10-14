Сектор Газа
14 октября, 19:08

Сборная России разгромила Боливию со счётом 3:0 в товарищеском матче

Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Сборная России по футболу победой завершила товарищеский матч с командой Боливии. Встреча прошла в Москве на стадине «Динамо» в присутствии 20 533 зрителей и завершилась со счётом 3:0.

Забитыми мячами отметились Лечи Садулаев (18-я минута), Алексей Миранчук (43) и Иван Сергеев (57).

В ноябре сборную России ждут матчи с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 числа).

Напомним, сборная Боливии в отборочном турнире заняла место, которое позволило ей попасть в стыковые матчи за право выхода на чемпионат мира 2026 года. На данный момент соперник боливийцев неизвестен.

Артур Лапсаков
