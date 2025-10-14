Сборная России разгромила Боливию со счётом 3:0 в товарищеском матче
Обложка © Telegram / Сборная России по футболу
Сборная России по футболу победой завершила товарищеский матч с командой Боливии. Встреча прошла в Москве на стадине «Динамо» в присутствии 20 533 зрителей и завершилась со счётом 3:0.
Забитыми мячами отметились Лечи Садулаев (18-я минута), Алексей Миранчук (43) и Иван Сергеев (57).
В ноябре сборную России ждут матчи с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 числа).
Напомним, сборная Боливии в отборочном турнире заняла место, которое позволило ей попасть в стыковые матчи за право выхода на чемпионат мира 2026 года. На данный момент соперник боливийцев неизвестен.