Сборная России разгромила Боливию со счётом 3:0 в товарищеском матче

Сборная России по футболу победой завершила товарищеский матч с командой Боливии. Встреча прошла в Москве на стадине «Динамо» в присутствии 20 533 зрителей и завершилась со счётом 3:0.

Забитыми мячами отметились Лечи Садулаев (18-я минута), Алексей Миранчук (43) и Иван Сергеев (57).

В ноябре сборную России ждут матчи с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 числа).