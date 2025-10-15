Сектор Газа
14 октября, 22:46

Определились 28 из 48 участников предстоящего ЧМ-2026 по футболу

Сборная Англии первой из Европы квалифицировалась на ЧМ-2026. Обложка © X / England

В Африке завершился отбор на чемпионат мира по футболу 2026 года. Таким образом определились все девять участников турнира от этого континента.

Последними на турнир вышли сборные Кот-д’Ивуара и Сенегала, одержавшие победы над командами Кении (3:0) и Мавритании (4:0) соответственно. Ранее на турнир отобрались Марокко, Кабо-Верде, Алжир, ЮАР, Египет, Гана и Тунис. А сборные Габона, ДР Конго, Камеруна и Нигерии попали в стыковые матчи.

От Азии на турнир пробились сборные Саудовской Аравии и Катара. Последнюю путёвку в пятом квалификационном раунде разыграют команды ОАЭ и Ирака.

Португалия сыграла вничью с Венгрией в отборе на ЧМ, несмотря на дубль Роналду
Приближается к завершению отбор на ЧМ в Европе. Первой сборной от европейского континента, обеспечившей себе участие в турнире, стала сборная Англии, разгромившая команду Латвии со счётом 5:0. Для англичан предстоящий мундиаль станет 17-м в истории.

Всего же к сегодняшнему дню определились 28 из 48 команд – участниц ЧМ-2026. Напомним, турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года на территории США, Канады и Мексики.

Определились 28 из 48 участников ЧМ-2026. Фото X / FIFA World Cup

Ранее Life.ru рассказывал, как сборная России разгромила Боливию в товарищеском матче. Эта победа стала первой для национальной команды над сборными из Южной Америки за всю историю.

