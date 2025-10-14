Сборная Кабо-Верде впервые сыграет на чемпионате мира по футболу

Сборная Кабо-Верде впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира по футболу 2026 года. Команда одержала победу в группе D отборочного турнира в Африке.

В понедельник Кабо-Верде разгромила Эсватини со счётом 3:0 на своём поле. Эта победа позволила команде сохранить первое место в группе с 23 очками, опередив Камерун (19). В этом матче на поле находился футболист «Краснодара» Кевин Ленини.

Сборная Кабо-Верде впервые попыталась пройти квалификацию на чемпионат мира в 2002 году. В 2023 году команда дошла до четвертьфинала Кубка африканских наций. Кабо-Верде занимает 70-е место в рейтинге ФИФА.

Чемпионат мира по футболу состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года на территории США, Канады и Мексики.

Ранее Life.ru сообщило, что президент США Дональд Трамп рассматривает перенос матчей чемпионата мира из городов, которые станут небезопасными. Он выразил надежду, что до такого решения дело не дойдёт.