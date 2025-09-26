Трамп заявил о переносе матчей чемпионата мира из небезопасных городов

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переноса матчей чемпионата мира по футболу 2026 года из городов, которые будут признаны небезопасными. Соответсвующее заявление он сделал в интервью телеканалу Sky.

«Если стадион или город будут хоть немного опасны для проведения чемпионата мира по футболу или Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, мы их немного перенесём», — сказал Трамп. При этом он выразил надежду, что до такого сценария дело не дойдёт.

