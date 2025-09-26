Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 18:25

Трамп заявил о переносе матчей чемпионата мира из небезопасных городов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переноса матчей чемпионата мира по футболу 2026 года из городов, которые будут признаны небезопасными. Соответсвующее заявление он сделал в интервью телеканалу Sky.

«Если стадион или город будут хоть немного опасны для проведения чемпионата мира по футболу или Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, мы их немного перенесём», — сказал Трамп. При этом он выразил надежду, что до такого сценария дело не дойдёт.

Официальными талисманами ЧМ-2026 по футболу стали лось, ягуар и орлан
Официальными талисманами ЧМ-2026 по футболу стали лось, ягуар и орлан

Ранее Life.ru рассказывал, что национальная сборная Боливии обыграла бразильскую команду во встрече отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года. С минимальным счётом 1:0 победу в игре, проходившей на «Эстадио Мунисипаль», праздновали футболисты из Боливии.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • чемпионатмира
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar