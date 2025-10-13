Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 02:49

Испания и Аргентина могут сыграть Финалиссиму в Катаре 28 марта

Лусаил Айконик. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Satheesh_Madh

Лусаил Айконик. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Satheesh_Madh

Матч между действующим чемпионом Европы сборной Испании и чемпионом Южной Америки сборной Аргентины за титул Финалиссимы 2026 года может пройти 28 марта в Катаре. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) считает стадион «Лусаил Айконик» наиболее подходящим местом. На этом стадионе в 2022 году Аргентина выиграла у Франции в финале чемпионата мира. Дата матча согласована с международным календарём. Рассматривали также стадионы в Майами и Эр-Рияде как альтернативные варианты.

ФИФА планирует забронировать этот день исключительно для указанного матча, без других международных соревнований. Окончательное решение по месту проведения должно появиться в ближайшее время после завершения организационных процедур. Ожидается, что встреча состоится 28 марта.

ФИФА представила официальный трёхцветный мяч ЧМ-2026
ФИФА представила официальный трёхцветный мяч ЧМ-2026

Ранее Life.ru сообщал о задержании бразильского футболиста Джонатана Геррейро, который выступает за клуб «Финнкурд» из пятого дивизиона Финляндии. Арест состоялся сразу после матча, в котором игрок забил семь голов из восьми. Его подозревают в организации договорных матчей.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • катар
  • Сборная Армении по футболу
  • Сборная Испании по футболу
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar