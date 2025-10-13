Испания и Аргентина могут сыграть Финалиссиму в Катаре 28 марта

Матч между действующим чемпионом Европы сборной Испании и чемпионом Южной Америки сборной Аргентины за титул Финалиссимы 2026 года может пройти 28 марта в Катаре. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) считает стадион «Лусаил Айконик» наиболее подходящим местом. На этом стадионе в 2022 году Аргентина выиграла у Франции в финале чемпионата мира. Дата матча согласована с международным календарём. Рассматривали также стадионы в Майами и Эр-Рияде как альтернативные варианты.

ФИФА планирует забронировать этот день исключительно для указанного матча, без других международных соревнований. Окончательное решение по месту проведения должно появиться в ближайшее время после завершения организационных процедур. Ожидается, что встреча состоится 28 марта.

