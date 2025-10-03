Валдайский форум
3 октября, 04:54

ФИФА представила официальный трёхцветный мяч ЧМ-2026

Мяч чемпионата мира 2026 года. Обложка © X / adidas Football

Представлен официальный мяч чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт на территории США, Канады и Мексики. Об этом сообщает ФИФА.

В дизайне мяча, который получил название TRIONDA, использованы три цвета — красный, синий и зелёный, символизирующие страны‑хозяйки соревнований.

Официальными талисманами ЧМ-2026 по футболу стали лось, ягуар и орлан

Напомним, турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые в чемпионате мира будут участвовать сразу 48 сборных, а количество игр увеличится с привычных 64 до 104. При этом президент США Дональд Трамп уже рассматривает идею переноса некоторых матчей из небезопасных городов.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

