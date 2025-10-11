Бразильский футболист Геррейро забил семь голов в одном матче и был задержан

Бразильский футболист Джонатан Геррейро, играющий за клуб «Финнкурд» из пятого дивизиона Финляндии, был задержан по подозрению в организации договорных матчей. Арест произошёл сразу после игры, в которой он забил семь голов из восьми. Об этом сообщает Globo.

«После финального свистка полиция заблокировала все выходы со стадиона. На поле вышли около 20 сотрудников правоохранительных органов, многие из которых были в гражданской одежде», — говорится в материале.

Матч завершился разгромной победой «Финнкурда» над «Эспа/Ренат» со счётом 8:1. Геррейро недавно был назначен главным тренером команды. Игроков «Финнкурда» оставили на скамейке запасных для проверки документов, в то время как соперников отпустили. Вместе с Геррейро были задержаны ещё два бразильских игрока, но после проверки мобильных телефонов их отпустили.

Ранее в Самарской области возникли проблемы с любительской футбольной командой Team Young, большинство игроков которой являются нелегальными мигрантами. Около 20 человек могут быть депортированы, в том числе те, кто нарушал закон или находился под воздействием наркотиков.