В Щёлково задержан ещё участник по делу об избиении 20-летнего футболиста
В Щелково задержан 32-летний мужчина по делу о смерти 20-летнего футболиста. Обложка © Telegram / СК Подмосковья
Следователи задержали 32-летнего мужчину, причастного к гибели 20-летнего молодого человека в Щёлково. Ему предъявлено обвинение по статье о тяжком вреде здоровью, повлекшем смерть. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего — прим. Life.ru)», — говорится в сообщении.
Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу. Установление всех участников драки и обстоятельств происшествия продолжается.
Напомним, что игрок любительского футбольного клуба «Русская община» из Щёлкова Арсений Ерошевич был экстренно госпитализирован после жестокого избиения у ночного клуба утром 17 августа. Конфликт с группой отдыхающих привёл к тяжёлым травмам спортсмена: множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематома головного мозга. Врачи боролись за его жизнь, но позже футболист скончался. Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых, двое из которых признали свою вину.