ФК Русская община выразил соболезнования родным погибшего Ерошевича

Футбольный клуб «Русская община» выразил соболезнования родным и близким погибшего Арсения Ерошевича. В заявлении, опубликованном в Telegram-канале команды, руководство подчеркнуло, что разделяет горе семьи и друзей спортсмена.

В заявлении указано, что виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в полном соответствии с законом. Также отмечается, что для членов клуба это «вопрос чести».