Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 23:10

ФК Русская община выразил соболезнования родным погибшего Ерошевича

Арсений Ерошевич. Обложка © Telegram / ФК Русская Община Щёлково

Арсений Ерошевич. Обложка © Telegram / ФК Русская Община Щёлково

Футбольный клуб «Русская община» выразил соболезнования родным и близким погибшего Арсения Ерошевича. В заявлении, опубликованном в Telegram-канале команды, руководство подчеркнуло, что разделяет горе семьи и друзей спортсмена.

В заявлении указано, что виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в полном соответствии с законом. Также отмечается, что для членов клуба это «вопрос чести».

СК возбудил уголовное дело в связи со смертью футболиста Ерошевича
СК возбудил уголовное дело в связи со смертью футболиста Ерошевича

Напомним, футболист Арсений Ерошевич был экстренно госпитализирован в реанимацию с серьёзными травмами после инцидента, произошедшего у ночного клуба утром 17 августа. Конфликт с группой отдыхающих привёл к жестокому избиению спортсмена. 23 августа он скончался от травм, полученных в результате нападения. Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых, двое из которых уже признали свою вину.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar