СК переквалифицировал уголовное дело в связи со смертью футболиста Ерошевича

В связи со смертью футболиста Арсения Ерошевича, уголовное дело, ранее возбуждённое против трёх человек, теперь будет рассматриваться по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Московской области.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — доложили в СК.

Следствие установило, что 17 августа 2025 года на автостоянке обвиняемые вступили в спор с двумя молодыми людьми, который перерос в драку. В ходе потасовки один из потерпевших был сильно избит. Он был госпитализирован с множественными травмами, но через несколько дней, несмотря на лечение, скончался. Участники избиения были оперативно задержаны полицией.

В рамках расследования получены записи с камер видеонаблюдения, допрошены все участники и свидетели, назначена медицинская экспертиза. Обвиняемые помещены под арест. Следствие продолжается.