СК переквалифицировал уголовное дело в связи со смертью футболиста Ерошевича
Обложка © Life.ru
В связи со смертью футболиста Арсения Ерошевича, уголовное дело, ранее возбуждённое против трёх человек, теперь будет рассматриваться по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Московской области.
«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — доложили в СК.
Следствие установило, что 17 августа 2025 года на автостоянке обвиняемые вступили в спор с двумя молодыми людьми, который перерос в драку. В ходе потасовки один из потерпевших был сильно избит. Он был госпитализирован с множественными травмами, но через несколько дней, несмотря на лечение, скончался. Участники избиения были оперативно задержаны полицией.
В рамках расследования получены записи с камер видеонаблюдения, допрошены все участники и свидетели, назначена медицинская экспертиза. Обвиняемые помещены под арест. Следствие продолжается.
Напомним, что жизнь спортсмена Ерошевича трагически оборвалась после жестокого избиения, произошедшего утром 17 августа у ночного клуба. Группа отдыхающих нанесла ему тяжелейшие травмы, после чего он был доставлен в реанимацию и погрузился в кому. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. У Ерошевича были выявлены открытый перелом черепа, гематома головного мозга, разрыв гортани и множественные переломы, которые, к несчастью, оказались смертельными.