Умер футболист любительской команды Ерошевич, зверски избитый у ночного клуба

Футболист Арсений Ерошевич скончался от травм, полученных в результате жестокого нападения. Его сестра подтвердила факт смерти телеканалу «Рен-ТВ». Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в избиении, двое из которых уже признали свою вину.

Напомним, что утром 17 августа у ночного клуба группа отдыхающих избила спортсмена, в результате чего он с тяжелейшими травмами был госпитализирован в реанимацию и впал в кому. Врачи боролись за его жизнь, но все их попытки оказались тщетны. У Ерошевича диагностировали открытый перелом черепа, гематому головного мозга, разрыв гортани и многочисленные переломы. Увы, травмы оказались несовместимы с жизнью.