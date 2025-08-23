Умер футболист любительской команды Ерошевич, зверски избитый у ночного клуба
Обложка © VK / Арсений Ерошевич
Футболист Арсений Ерошевич скончался от травм, полученных в результате жестокого нападения. Его сестра подтвердила факт смерти телеканалу «Рен-ТВ». Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в избиении, двое из которых уже признали свою вину.
Напомним, что утром 17 августа у ночного клуба группа отдыхающих избила спортсмена, в результате чего он с тяжелейшими травмами был госпитализирован в реанимацию и впал в кому. Врачи боролись за его жизнь, но все их попытки оказались тщетны. У Ерошевича диагностировали открытый перелом черепа, гематому головного мозга, разрыв гортани и многочисленные переломы. Увы, травмы оказались несовместимы с жизнью.
Ранее Life.ru писал, что в Москве ссора между двумя местными жителями переросла в драку, в результате которой один из участников получил тяжёлые увечья. Причиной потасовки послужил отказ поделиться сигаретой.