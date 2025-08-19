Мессенджер MAX
«Я тебе разрешение давал?» Муж одним ударом отправил жену в нокаут и отхватил «люлей» от соседки

SHOT: В московском ЖК мужчина жестоко избил свою жену

Во дворе московского жена мужчина одним ударом в лицо «вырубил» свою жену, после чего она сразу упала на землю. Когда он наклонился к ней, на помощь уже бежала соседка и «с ноги» влетела в мужчину. Об этом сообщает SHOT.

Мужчина вырубил жену. Видео © Telegram / SHOT

От удара супруга женщина потеряла сознание, но приехавшие медики привели её в чувство. В итоге она не стала писать заявление в полицию на супруга. Местные говорят, что буйный мужик уже не в первый раз кричит на неё на улице, но та пока терпит.

Ранее в США муж-стоматолог убил свою жену, подсыпав ей в капельницу цианид. У погибшей осталось шестеро детей. Следователи потом выяснили, что мужчина планировал с ней развестись и уже заимел кого-то на стороне. В итоге его приговорили к пожизненному.

Обложка © Telegram / SHOT

