«Я тебе разрешение давал?» Муж одним ударом отправил жену в нокаут и отхватил «люлей» от соседки

Во дворе московского жена мужчина одним ударом в лицо «вырубил» свою жену, после чего она сразу упала на землю. Когда он наклонился к ней, на помощь уже бежала соседка и «с ноги» влетела в мужчину. Об этом сообщает SHOT.

Мужчина вырубил жену. Видео © Telegram / SHOT

От удара супруга женщина потеряла сознание, но приехавшие медики привели её в чувство. В итоге она не стала писать заявление в полицию на супруга. Местные говорят, что буйный мужик уже не в первый раз кричит на неё на улице, но та пока терпит.