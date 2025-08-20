Мессенджер MAX
20 августа, 00:09

Игрока любительского футбольного клуба избили до комы после конфликта в ночном клубе

Футболист любительского клуба Русская община Ерошевич впал в кому после драки

Игрок любительского футбольного клуба «Русская община» из Щёлкова Арсений Ерошевич был экстренно госпитализирован в реанимацию с серьёзными травмами после инцидента, произошедшего у ночного клуба утром 17 августа. Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале команды, конфликт с группой отдыхающих привёл к жестокому избиению спортсмена, он в коме.

Ерошевич находится в критическом состоянии — у него диагностированы множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематома головного мозга. Врачи московской клиники борются за его жизнь. В клубе отметили, что предположительные участники избиения в тот же день сыграли за команду «Дизель» в любительском матче.

В ГУ МВД по Московской области вечером 18 августа сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В тот же день один из подозреваемых был доставлен в территориальный отдел. Позднее ещё двое подозреваемых были задержаны в Нижнем Новгороде. Все они доставлены в отдел полиции и признали вину в том числе на видео.

В Нижнем Новгороде задержали двух подозреваемых после драки спортсменов из любительского футбола. Видео © Telegram / Подмосковная полиция

Воспитательница избила двухлетнюю девочку в детском саду за отказ есть кашу
Воспитательница избила двухлетнюю девочку в детском саду за отказ есть кашу

Футбольный клуб также обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять дело под личный контроль.

Ранее Life.ru рассказывал об инциденте с участием бойца смешанных единоборств Максима Камальдинова в петербургском аэропорту Пулково. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, спортсмен проявил агрессивное поведение. Когда сотрудник авиакомпании попытался вмешаться и успокоить Камальдинова, он неожиданно получил удар по лицу.

Обложка © Telegram / ФК Русская Община Щёлково

Артём Гапоненко
