Игрока любительского футбольного клуба избили до комы после конфликта в ночном клубе

Игрок любительского футбольного клуба «Русская община» из Щёлкова Арсений Ерошевич был экстренно госпитализирован в реанимацию с серьёзными травмами после инцидента, произошедшего у ночного клуба утром 17 августа. Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале команды, конфликт с группой отдыхающих привёл к жестокому избиению спортсмена, он в коме.

Ерошевич находится в критическом состоянии — у него диагностированы множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематома головного мозга. Врачи московской клиники борются за его жизнь. В клубе отметили, что предположительные участники избиения в тот же день сыграли за команду «Дизель» в любительском матче.

В ГУ МВД по Московской области вечером 18 августа сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В тот же день один из подозреваемых был доставлен в территориальный отдел. Позднее ещё двое подозреваемых были задержаны в Нижнем Новгороде. Все они доставлены в отдел полиции и признали вину в том числе на видео.

В Нижнем Новгороде задержали двух подозреваемых после драки спортсменов из любительского футбола. Видео © Telegram / Подмосковная полиция

Футбольный клуб также обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять дело под личный контроль.