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26 июля, 00:07

Боец MMA нокаутировал сотрудника авиакомпании в аэропорту Пулково

Mash на спорте: Боец MMA Камальдинов сломал челюсть сотруднику Победы в Пулково

Максим Камальдинов. Обложка © YouTube / BEARS fighting championship

Максим Камальдинов. Обложка © YouTube / BEARS fighting championship

Боец смешанных единоборств Максим Камальдинов избил представителя авиакомпании «Победа» в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает «Mash на спорте».

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл вечером в пятницу, когда Камальдинов ждал свой рейс из Санкт-Петербурга в Калининград. Очевидцы утверждают, что он был пьян и вёл себя неподобающим образом. Сотрудник перевозчика подошёл успокоить бойца, но получил удар по лицу. Предварительно, у него сломана челюсть. Спортсмена задержали полицейские.

Полицейские задержали бойца MMA Камальдинова в Пулково. Фото © «Mash на спорте»

Полицейские задержали бойца MMA Камальдинова в Пулково. Фото © «Mash на спорте»

По информации портала Tapology, Камальдинов дрался в промоушнах Bears FC и RFCH, имеет две победы при пяти поражениях.

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Никита Никонов
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