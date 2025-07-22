«Красавчик с глазом терминатора»: Боец ММА Цепной Пёс лишился глаза из-за девушки

Блогеру и поп-ММА-бойцу Корнею Тарасову по прозвищу Цепной Пёс полностью удалили левый глаз из-за серьёзных проблем, возникших ещё в начале этого года. С того времени врачи пытались сохранить ему хотя бы глазное яблоко, но не удалось. Об этом он рассказал в своём Telegram.

Блогер и боец Корней Тарасов перенёс операцию по удалению глаза. Видео © Telegram/Korneytarasov_mma

В январе на домашнем празднике боец получил травму глаза после конфликта с девушкой. Врачи тогда сообщили, что спасти зрение на левом глазу невозможно. После этого начались бесконечные визиты к офтальмологам, и Тарасов надеялся, что удастся сохранить хотя бы глазное яблоко. Однако медики объяснили, что глаз нужно полностью удалить. Тем не менее, поп-ММА-боец не унывал и шутил о том, что станет «красавчиком с глазом терминатора».

Сегодня блогеру сделали операцию в офтальмологическом центре в Выборгском районе Санкт-Петербурга — боец отошёл от наркоза. Он рассказал, что ему предстоит провести в больнице ещё примерно 2–3 дня.