«Красавчик с глазом терминатора»: Боец ММА Цепной Пёс лишился глаза из-за девушки
Блогеру и бойцу ММА Корнею Тарасову удалили глаз после конфликта с девушкой
Обложка © VK /Корней Тарасов
Блогеру и поп-ММА-бойцу Корнею Тарасову по прозвищу Цепной Пёс полностью удалили левый глаз из-за серьёзных проблем, возникших ещё в начале этого года. С того времени врачи пытались сохранить ему хотя бы глазное яблоко, но не удалось. Об этом он рассказал в своём Telegram.
Блогер и боец Корней Тарасов перенёс операцию по удалению глаза. Видео © Telegram/Korneytarasov_mma
В январе на домашнем празднике боец получил травму глаза после конфликта с девушкой. Врачи тогда сообщили, что спасти зрение на левом глазу невозможно. После этого начались бесконечные визиты к офтальмологам, и Тарасов надеялся, что удастся сохранить хотя бы глазное яблоко. Однако медики объяснили, что глаз нужно полностью удалить. Тем не менее, поп-ММА-боец не унывал и шутил о том, что станет «красавчиком с глазом терминатора».
Сегодня блогеру сделали операцию в офтальмологическом центре в Выборгском районе Санкт-Петербурга — боец отошёл от наркоза. Он рассказал, что ему предстоит провести в больнице ещё примерно 2–3 дня.
Ранее в Санкт-Петербурге 15-летний подросток провел четыре дня с пулей в глазу. Он не решался сообщить родителям о том, что играл с друзьями с пневматическим пистолетом. Мальчик рассказал, что его друг случайно выстрелил в него из пневматического пистолета, когда они находились в квартире на улице Дмитрия Устинова. Он испугался реакции родителей и просто наложил повязку на глаз, с которой проходил несколько дней. В итоге, почувствовав себя очень плохо, он был вынужден обратиться за медицинской помощью.