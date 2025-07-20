Подросток четыре дня ходил с пулей в глазу после игр с пневматиком в Петербурге

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток четыре дня проходил с пулей в глазу. Он боялся рассказать родителям о том, что баловался с друзьями, играя с пневматическим пистолетом. Полиция начала проверку. О случившемся сообщает пресс-служба МВД по региону.

«В ночь на 20 июля в полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что накануне вечером к ним с проникающим ранением глаза в результате попадания пули, в тяжёлом состоянии, был доставлен 15-летний подросток», — рассказали в ведомстве.

Мальчик рассказал, что друг в шутку выстрелил в него из пневматика, когда компания находилась в квартире в доме по улице Дмитрия Устинова. Парень побоялся реакции родителей и просто наложил повязку на глаз, с которой проходил несколько дней, после чего почувствовал себя очень плохо и был вынужден обратиться к врачам.