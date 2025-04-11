Изнасиловали, обрили и обстреляли: В Ижевске подростки сутки пытали 16-летнего парня
Подростки изнасиловали, обрили и обстреляли из пневматики школьника в Ижевске
Обложка © Life.ru
В Ижевске трое школьников целые сутки жестоко издевались над 16-летним подростком «ради развлечения». Дети избили, изнасиловали, обрили наголо и обстреляли из пневматики свою жертву с 3 по 4 апреля в доме на проспекте Калашникова, сообщает РЕН ТВ.
«Следственными органами СК России по Удмуртской Республике по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СК по региону.
Самому старшему подростку 17 лет, а младшему – 15. Журналисты пишут о причастности двух несовершеннолетних девушек к совершению преступления. Двое мучителей уже состоят на учёте в ОДН за антиобщественное поведение. Все участники пыток задержаны.
Ранее Life.ru рассказал, что в Калмыкии задержали трёх человек — двух подростков и одного совершеннолетнего парня за доведение 14-летнего мальчика до самоубийства. По данным СК, старшеклассники избивали школьника и всячески издевались над ним. Ещё один участник травли был найден мёртвым.