Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 12:19

Изнасиловали, обрили и обстреляли: В Ижевске подростки сутки пытали 16-летнего парня

Подростки изнасиловали, обрили и обстреляли из пневматики школьника в Ижевске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ижевске трое школьников целые сутки жестоко издевались над 16-летним подростком «ради развлечения». Дети избили, изнасиловали, обрили наголо и обстреляли из пневматики свою жертву с 3 по 4 апреля в доме на проспекте Калашникова, сообщает РЕН ТВ.

«Следственными органами СК России по Удмуртской Республике по данному факту возбуждено уголовное дело», говорится в сообщении СК по региону.

Самому старшему подростку 17 лет, а младшему – 15. Журналисты пишут о причастности двух несовершеннолетних девушек к совершению преступления. Двое мучителей уже состоят на учёте в ОДН за антиобщественное поведение. Все участники пыток задержаны.

Толпа школьников избила 13-летнего мальчика в Петербурге из-за слухов ниже пояса
Толпа школьников избила 13-летнего мальчика в Петербурге из-за слухов ниже пояса

Ранее Life.ru рассказал, что в Калмыкии задержали трёх человек — двух подростков и одного совершеннолетнего парня за доведение 14-летнего мальчика до самоубийства. По данным СК, старшеклассники избивали школьника и всячески издевались над ним. Ещё один участник травли был найден мёртвым.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Удмуртская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar