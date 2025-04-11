Изнасиловали, обрили и обстреляли: В Ижевске подростки сутки пытали 16-летнего парня

В Ижевске трое школьников целые сутки жестоко издевались над 16-летним подростком «ради развлечения». Дети избили, изнасиловали, обрили наголо и обстреляли из пневматики свою жертву с 3 по 4 апреля в доме на проспекте Калашникова, сообщает РЕН ТВ.

«Следственными органами СК России по Удмуртской Республике по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СК по региону.