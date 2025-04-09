Три человека задержаны по делу о доведении до самоубийства школьника в Калмыкии

Двух подростков и совершеннолетнего парня, который мог быть их руководителем, отправили в СИЗО по обвинению в доведении 14-летнего мальчика до самоубийства в Калмыкии. Меру пресечения определил городской суд Элисты, сообщает портал V1.ru со ссылкой на осведомлённый источник.

«Трое были задержаны: два подростка и один совершеннолетний. Вчера суд их арестовал. По заявлениям мамы Артёма возбудили уголовные дела по статье 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и 116 УК РФ (причинение побоев из хулиганских побуждений). У каждого из задержанных разный объём обвинения и разные статьи», — рассказал собеседник журналистов. О задержании подозреваемых стало известно 8 апреля.

Предположительно, совершеннолетний являлся тем, кто по телефону отдавал подросткам инструкции по истязанию школьника. Именно так считают родственники погибшего. По их словам конфликт начался из-за пришедшей в гости девочки, которая не поставила об этом в известность свою маму. Однако её старшая сестра об этом узнала и попросила своего парня вмешаться. Тот велел подросткам толпой унизить юношу и снять издевательства на камеру. В процессе бесчеловечных действий он продолжал руководить происходящим по телефону, а подручные выполняли его приказы.