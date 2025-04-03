Толпа школьников избила 13-летнего мальчика в Петербурге из-за слухов ниже пояса
Толпа школьников избила сверстника в Петербурге. Скриншот видео © 78.ru
В Санкт-Петербурге толпа избила 13-летнего школьника из-за слухов ниже пояса. Конфликт между детьми начался ещё в феврале в одной из местных школ. На ученика обрушилась волна насмешек после того, как кто-то распустил слух о размере его полового органа, сообщает 78.ru.
Сначала мальчик не обращал внимания на шутки сверстников, но вскоре решил решить проблему радикальным способом. Подросток привёл обидчиков в туалет и спустил штаны, чтобы доказать свою правоту. Один из одноклассников заснял это на телефон и разослал видео по школе, что только усугубило конфликт. В итоге, когда 13-летний мальчик возвращался домой, на него напали шестеро человек. Ребёнку удалось отбиться, но он получил перелом носовой перегородки и ушибы.
Ранее Life.ru рассказал, что в Пермском крае школьник распылили перцовый баллончик, в результате чего пострадали 15 детей. Происшествие случилось в школе №17 города Березники. Правоохранительные органы уже выясняют все подробности произошедшего.