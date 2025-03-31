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Регион
31 марта, 13:30

Российский подросток распылил перцовку в школе, более десятка детей пострадали

Депутат Немкин: В Березниках 15 школьников пострадали из-за перцового баллончика

В городе Березники Пермского края 15 детей пострадали из-за того, что в школе распылили перцовый баллончик. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона, член комитета по информполитике Антон Немкин.

«Из-за инцидента эвакуированы 420 школьников, сейчас большинство уже отпустили по домам. При этом 15 оказали медицинскую помощь, из них шестеро детей увезли в [краевую] больницу имени [Е. А.] Вагнера», — написал он в телеграм-канале.

Инцидент произошёл днём 31 марта в школе №17 города Березники. Ученик принёс в школу перцовый баллончик и попытался его распылить. Правоохранительные органы выясняют все подробности произошедшего. Известно, что мальчик нашёл баллончик на улице.

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А ранее сообщалось, что в Бурятии встреча двух подростков закончилась смертельной поножовщиной. На данный момент нападавший помещён в СИЗО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ERIK Miheyeu

Наталья Демьянова
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