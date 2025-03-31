Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 09:34

В Юрге во время урока в школе обвалился потолок, последствия сняли на видео

Последствия обрушения потолка в юргинской школе. Обложка © 360.ru

Последствия обрушения потолка в юргинской школе. Обложка © 360.ru

В школе города Юрга Кемеровской области во время занятий обрушился потолок. Мать одного из школьников рассказала, что произошло. Информации о пострадавших нет.

Последствия обрушения потолка в школе в городе Юрга. Видео © 360.ru

«[Дети] сидели в соседнем кабинете, услышали грохот, выскочили в коридор и увидели, что из кабинета выбегают ученики. <…> Видео сняли ребята, обучающиеся в этой школе», — сообщила она 360.ru.

Сотрудники телеканала попытались связаться с директором учебного заведения, но его телефон выключил. Его заместитель ответил на звонок, но отказался комментировать случившееся.

Мужчина решил очистить крышу от двухметровых сугробов без страховки и попал на видео
Мужчина решил очистить крышу от двухметровых сугробов без страховки и попал на видео

Ранее Life.ru рассказывал о трагическом происшествии во Мьянме. Там в результате чудовищной мощности землетрясения в здании школы оказались заблокированы 20 детей. На днях стало известно, что пятеро из них погибли, спасатели продолжали искать остальных.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar