В Юрге во время урока в школе обвалился потолок, последствия сняли на видео
Последствия обрушения потолка в юргинской школе. Обложка © 360.ru
В школе города Юрга Кемеровской области во время занятий обрушился потолок. Мать одного из школьников рассказала, что произошло. Информации о пострадавших нет.
Последствия обрушения потолка в школе в городе Юрга. Видео © 360.ru
«[Дети] сидели в соседнем кабинете, услышали грохот, выскочили в коридор и увидели, что из кабинета выбегают ученики. <…> Видео сняли ребята, обучающиеся в этой школе», — сообщила она 360.ru.
Сотрудники телеканала попытались связаться с директором учебного заведения, но его телефон выключил. Его заместитель ответил на звонок, но отказался комментировать случившееся.
Ранее Life.ru рассказывал о трагическом происшествии во Мьянме. Там в результате чудовищной мощности землетрясения в здании школы оказались заблокированы 20 детей. На днях стало известно, что пятеро из них погибли, спасатели продолжали искать остальных.