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28 марта, 14:57

Стало известно о гибели учеников под завалами школы в Мьянме

EMG: Пятеро из двадцати детей погибли под завалами школы в Мьянме

Последствия землетрясения в Таиланде. Обложка © X / MarioBeteta

Последствия землетрясения в Таиланде. Обложка © X / MarioBeteta

Пять из двадцати детей, которые оказались заблокированы в школе в Мьянме после обрушения здания, погибли. Об этом сообщает медиагруппа Eleven Media Group (EMG) со ссылкой на свои источники.

Поиски остальных детей в настоящее время продолжаются.

Путин выразил Хлайну соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Мьянме
Путин выразил Хлайну соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Мьянме

Напомним, сегодня власти Таиланда начали эвакуировать российских туристов из местных отелей из-за мощнейшего землетрясения. Аэропорты приостановили работу, был объявлен режим ЧС. Известно, что в Мьянме сейчас отдыхают около сотни российских туристов. В Кремле отметили, что РФ готова помочь обеим странам, если оттуда придут такие запросы.

Александра Мышляева
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