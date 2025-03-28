Стало известно о гибели учеников под завалами школы в Мьянме
EMG: Пятеро из двадцати детей погибли под завалами школы в Мьянме
Последствия землетрясения в Таиланде. Обложка © X / MarioBeteta
Пять из двадцати детей, которые оказались заблокированы в школе в Мьянме после обрушения здания, погибли. Об этом сообщает медиагруппа Eleven Media Group (EMG) со ссылкой на свои источники.
Поиски остальных детей в настоящее время продолжаются.
Напомним, сегодня власти Таиланда начали эвакуировать российских туристов из местных отелей из-за мощнейшего землетрясения. Аэропорты приостановили работу, был объявлен режим ЧС. Известно, что в Мьянме сейчас отдыхают около сотни российских туристов. В Кремле отметили, что РФ готова помочь обеим странам, если оттуда придут такие запросы.