Путин выразил Хлайну соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Мьянме

«Уважаемый господин Премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в административных областях Сагайн и Мандалай. В России разделяют скорбь дружественного народа Мьянмы. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких, а всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия — пожелания скорейшего выздоровления. С уважением, Владимир Путин», — говорится в послании российского лидера.