Путин выразил Хлайну соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Мьянме
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с унесёнными мощным землетрясением жизнями граждан страны. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый господин Премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в административных областях Сагайн и Мандалай. В России разделяют скорбь дружественного народа Мьянмы. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких, а всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия — пожелания скорейшего выздоровления. С уважением, Владимир Путин», — говорится в послании российского лидера.
Напомним, сегодня власти Таиланда приступили к эвакуации российских туристов из местных отелей из-за мощнейшего землетрясения. Аэропорты приостановили работу, а также был объявлен режим ЧС. При этом, по предварительным данным, в Мьянме стихия унесла жизни по меньшей мере 20 человек, включая детей. Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова оперативно предоставить помощь обеим странам, если оттуда поступят соответствующие запросы.
Life.ru