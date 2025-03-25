Мужчина решил очистить крышу от двухметровых сугробов без страховки и попал на видео

Жители Воркуты засняли на видео, как бесстрашный мужчина без страховки начал чистить крышу музыкальной школы от двухметровых сугробов. Он сметал снег со здания без соблюдения техники безопасности. Об этом сообщает телеграм-канал «Подъём».

Мужчина начал чистить здание без страховки. Видео © Telegram/ Подъём

В мэрии города рассказали, что мужчина не собирался чистить снег, а лишь поднялся оценить объём работ и пробыл на ней примерно 10 минут. С ним хотели заключить договор на расчистку, но после увиденного передумали. Крыша музыкальной школы до сих пор в снегу.