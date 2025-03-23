СК начал проверку после видео с чистящей крышу 90-летней женщиной в Барнауле

В Алтайском крае начали доследственную проверку из-за плохого состояния многоквартирного дома. Жители Барнаула сняли видео, на котором 90-летняя бабушка чистит крышу от снега. Об этом рассказала пресс-служба краевого управления Следственного комитета.

90-летняя бабушка чистит снег на крыше. Видео © Telegram / tolknews

«По словам местных жителей, пожилой человек рискует жизнью из-за бездействия управляющей компании. Каждый год дом пенсионерки топит талая вода», — отметили в следственном комитете.

Проверка проходит по статье 238 УК — выполнение работ, не отвечающих стандартам безопасности. Следователи выясняют, кто из работников управляющей компании должен заниматься своевременной очисткой крыши от снега. Возбудят ли уголовное дело, станет известно по результатам проверки.