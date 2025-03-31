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Регион
31 марта, 13:55

Пинали и плевали: Подростки обманом проникли в дом пенсионера и жестоко избили его

«Патриот»: В Казахстане подростки жестоко избили пенсионера и сняли это на видео

Пенсионер. Обложка © Freepik

Пенсионер. Обложка © Freepik

В Темиртау (Казахстан) группа подростков обманом попала в квартиру 67-летнего пенсионера, жестоко избила его, а потом и вовсе выложила видео издевательств в Интернет. Об этом пишет издание «Патриот».

Ужасающее видео вызвало шквал возмущений в соцсетях. Пользователи требовали установить личности виновных. Позднее выяснилось, что полиция уже работала по этому делу ещё до появления жутких кадров.

«Этот случай наши участковые выявили в ходе профилактической работы. Все причастные к нападению подростки уже установлены, задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Их родителей привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание», – пояснили представители департамента полиции Карагандинской области.

Подросткам грозит серьёзное наказание, а их семьи столкнутся с последствиями случившегося. По данным правоохранительных органов, законные представители детей могут быть привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.

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А ранее Life.ru сообщал, что во Владимирской области группа подростков жестоко избила кастетом 70-летнего пенсионера. Сначала его толкнули, а затем один из молодых людей сбил его с ног и начал наносить удары. У мужчины диагностировали серьёзные травмы, включая перелом носа и черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Дарья Нарыкова
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