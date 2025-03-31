Пинали и плевали: Подростки обманом проникли в дом пенсионера и жестоко избили его

В Темиртау (Казахстан) группа подростков обманом попала в квартиру 67-летнего пенсионера, жестоко избила его, а потом и вовсе выложила видео издевательств в Интернет. Об этом пишет издание «Патриот».

Ужасающее видео вызвало шквал возмущений в соцсетях. Пользователи требовали установить личности виновных. Позднее выяснилось, что полиция уже работала по этому делу ещё до появления жутких кадров.

«Этот случай наши участковые выявили в ходе профилактической работы. Все причастные к нападению подростки уже установлены, задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Их родителей привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание», – пояснили представители департамента полиции Карагандинской области.