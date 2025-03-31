Пинали и плевали: Подростки обманом проникли в дом пенсионера и жестоко избили его
«Патриот»: В Казахстане подростки жестоко избили пенсионера и сняли это на видео
Пенсионер. Обложка © Freepik
В Темиртау (Казахстан) группа подростков обманом попала в квартиру 67-летнего пенсионера, жестоко избила его, а потом и вовсе выложила видео издевательств в Интернет. Об этом пишет издание «Патриот».
Ужасающее видео вызвало шквал возмущений в соцсетях. Пользователи требовали установить личности виновных. Позднее выяснилось, что полиция уже работала по этому делу ещё до появления жутких кадров.
«Этот случай наши участковые выявили в ходе профилактической работы. Все причастные к нападению подростки уже установлены, задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Их родителей привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание», – пояснили представители департамента полиции Карагандинской области.
Подросткам грозит серьёзное наказание, а их семьи столкнутся с последствиями случившегося. По данным правоохранительных органов, законные представители детей могут быть привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.
А ранее Life.ru сообщал, что во Владимирской области группа подростков жестоко избила кастетом 70-летнего пенсионера. Сначала его толкнули, а затем один из молодых людей сбил его с ног и начал наносить удары. У мужчины диагностировали серьёзные травмы, включая перелом носа и черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.