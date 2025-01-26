Уголовное дело возбудили на подростков, избивших пенсионера под Владимиром

Во Владимирской области завели уголовное дело на подростков, избивших пожилого мужчину в Гусь-Хрустальном. Как сообщает SHOT, завтра родственники пострадавшего встретятся с подозреваемыми и их родителями на очной ставке.

Внучка потерпевшего рассказала, что после инцидента её дедушка не проявил особых эмоций и лишь сказал, что «просто расстроился». Сейчас он лежит больнице под наблюдением врачей и с нетерпением ждёт момента, когда сможет вернуться домой к своей супруге, у которой проблемы с ногами, а также к хозяйству — курам, гусям и уткам. Евгений постепенно восстанавливается: отёк на лице уменьшается, он уже может есть самостоятельно. Ранее он работал моряком, затем стал предпринимателем и трудился на заводе в Гусь-Хрустальном, а после выхода на пенсию увлекся рыбалкой и сбором грибов.

Завтра, по словам внучки, им предстоит встретиться с двумя подростками, которые напали на дедушку, и их родителями. Близкие мужчины до сих пор не могут понять, почему молодые люди так жестоко поступили с пожилым человеком. Дедушка Женя, как утверждает его семья, не произнёс ни одного плохого слова в адрес нападавших.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершённое группой лиц». Подросткам может грозить до 7 лет лишения свободы.