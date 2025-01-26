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26 января, 12:00

Уголовное дело возбудили на подростков, избивших пенсионера под Владимиром

Во Владимирской области завели уголовное дело на подростков, избивших пожилого мужчину в Гусь-Хрустальном. Как сообщает SHOT, завтра родственники пострадавшего встретятся с подозреваемыми и их родителями на очной ставке.

Внучка потерпевшего рассказала, что после инцидента её дедушка не проявил особых эмоций и лишь сказал, что «просто расстроился». Сейчас он лежит больнице под наблюдением врачей и с нетерпением ждёт момента, когда сможет вернуться домой к своей супруге, у которой проблемы с ногами, а также к хозяйству — курам, гусям и уткам. Евгений постепенно восстанавливается: отёк на лице уменьшается, он уже может есть самостоятельно. Ранее он работал моряком, затем стал предпринимателем и трудился на заводе в Гусь-Хрустальном, а после выхода на пенсию увлекся рыбалкой и сбором грибов.

Завтра, по словам внучки, им предстоит встретиться с двумя подростками, которые напали на дедушку, и их родителями. Близкие мужчины до сих пор не могут понять, почему молодые люди так жестоко поступили с пожилым человеком. Дедушка Женя, как утверждает его семья, не произнёс ни одного плохого слова в адрес нападавших.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершённое группой лиц». Подросткам может грозить до 7 лет лишения свободы.

Полиция во Владимирской области нашла подростков, жестоко избивших пенсионера
Полиция во Владимирской области нашла подростков, жестоко избивших пенсионера

Напомним, во Владимирской области группа подростков жестоко избила кастетом 70-летнего пенсионера возле торгового центра «Круиз». Сначала его толкнули, а затем один из молодых людей сбил его с ног и начал наносить удары. После этого подростки быстро скрылись с места инцидента. У мужчины диагностировали серьёзные травмы, включая перелом носа и черепно-мозговую травму.

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Life.ru / Шедеврум.

Александра Мышляева
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