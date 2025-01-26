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26 января, 10:32

Полиция во Владимирской области нашла подростков, жестоко избивших пенсионера

Правоохранители установили личности несовершеннолетних, которые жестоко избили 70-летнего пенсионера в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

«В ходе проверки сотрудники полиции установили личности других участников инцидента. Ими оказались двое несовершеннолетних местных жителей», — сообщили в УМВД.

Сообщается, что в отношении родителей подростков составлены протоколы об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ. Решается вопрос о квалификации преступления.

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Напомним, во Владимирской области группа подростков жестоко избила кастетом 70-летнего пенсионера возле торгового центра «Круиз». У мужчины серьёзные травмы: изуродованное лицо, сломанный нос и черепно-мозговая травма.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Николай Рюмин
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