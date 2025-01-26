Полиция во Владимирской области нашла подростков, жестоко избивших пенсионера

Правоохранители установили личности несовершеннолетних, которые жестоко избили 70-летнего пенсионера в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

«В ходе проверки сотрудники полиции установили личности других участников инцидента. Ими оказались двое несовершеннолетних местных жителей», — сообщили в УМВД.

Сообщается, что в отношении родителей подростков составлены протоколы об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ. Решается вопрос о квалификации преступления.