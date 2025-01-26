Изуродовали лицо и сломали нос: Малолетние изверги избили кастетом дедушку под Владимиром
Во Владимирской области подростки жестоко избили 70-летнего пенсионера
Во Владимирской области подростки избили 70-летнего пенсионера. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Во Владимирской области группа подростков жестоко избила кастетом 70-летнего пенсионера возле торгового центра «Круиз». У мужчины серьёзные травмы: изуродованное лицо, сломанный нос и черепно-мозговая травма.
По информации SHOT, дедушка из Гусь-Хрустального пришёл за продуктами, когда на него напала банда. Сначала его толкнули, а затем один из юношей повалил его и начал избивать. После этого подростки скрылись с места происшествия.
Пострадавшего доставили в больницу с множественными гематомами и серьёзными травмами. Родственники уже обратились в полицию с требованием найти нападавших. Внучка пенсионера утверждает, что дедушка не провоцировал подростков — он просто шёл за покупками.
В МВД сообщили, что проводится проверка, и устанавливаются личности нападавших.
А в Краснодаре группа подростков создала настоящий кошмар для местных жителей. Эти школьники, в возрасте от 10 до 16 лет, не щадят никого: они разбивают окна, избивают пожилых людей и портят подъезды. Банда насчитывает около 30 участников, а её главаря по прозвищу Рыжий, занимающегося рукопашным боем, уже успели запомнить местные жители.