Изуродовали лицо и сломали нос: Малолетние изверги избили кастетом дедушку под Владимиром

Во Владимирской области группа подростков жестоко избила кастетом 70-летнего пенсионера возле торгового центра «Круиз». У мужчины серьёзные травмы: изуродованное лицо, сломанный нос и черепно-мозговая травма.

По информации SHOT, дедушка из Гусь-Хрустального пришёл за продуктами, когда на него напала банда. Сначала его толкнули, а затем один из юношей повалил его и начал избивать. После этого подростки скрылись с места происшествия.

Пострадавшего доставили в больницу с множественными гематомами и серьёзными травмами. Родственники уже обратились в полицию с требованием найти нападавших. Внучка пенсионера утверждает, что дедушка не провоцировал подростков — он просто шёл за покупками.

В МВД сообщили, что проводится проверка, и устанавливаются личности нападавших.