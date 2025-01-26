Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 января, 07:10

Изуродовали лицо и сломали нос: Малолетние изверги избили кастетом дедушку под Владимиром

Во Владимирской области подростки жестоко избили 70-летнего пенсионера

Во Владимирской области подростки избили 70-летнего пенсионера. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Во Владимирской области подростки избили 70-летнего пенсионера. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Во Владимирской области группа подростков жестоко избила кастетом 70-летнего пенсионера возле торгового центра «Круиз». У мужчины серьёзные травмы: изуродованное лицо, сломанный нос и черепно-мозговая травма.

По информации SHOT, дедушка из Гусь-Хрустального пришёл за продуктами, когда на него напала банда. Сначала его толкнули, а затем один из юношей повалил его и начал избивать. После этого подростки скрылись с места происшествия.

Пострадавшего доставили в больницу с множественными гематомами и серьёзными травмами. Родственники уже обратились в полицию с требованием найти нападавших. Внучка пенсионера утверждает, что дедушка не провоцировал подростков — он просто шёл за покупками.

В МВД сообщили, что проводится проверка, и устанавливаются личности нападавших.

Москвич избил 87-летнюю жену табуреткой за невкусные котлеты
Москвич избил 87-летнюю жену табуреткой за невкусные котлеты

А в Краснодаре группа подростков создала настоящий кошмар для местных жителей. Эти школьники, в возрасте от 10 до 16 лет, не щадят никого: они разбивают окна, избивают пожилых людей и портят подъезды. Банда насчитывает около 30 участников, а её главаря по прозвищу Рыжий, занимающегося рукопашным боем, уже успели запомнить местные жители.

Оксана Попова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Владимирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar