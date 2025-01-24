Москвич избил 87-летнюю жену табуреткой за невкусные котлеты

В Новой Москве пожилой мужчина поссорился с женой из-за котлет и ударил её табуреткой. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

По информации телеканала, 21 января женщина приготовила своему 86-летнему мужу котлеты на ужин. Пенсионер сразу стал предъявлять супруге претензии по поводу блюда.

«Пенсионер стал говорить супруге, что она не так приготовила котлеты, после чего взял табурет и несколько раз ударил им 87-летнюю женщину», – указано в сообщении.

Источник телеканала дополнил, что женщина смогла отбиться от агрессивного мужа ногой. После этого он бросил табурет на пол. Пострадавшая убежала из дома на улицу и попросила помощи у соседей. На следующий день пенсионерка пошла в поликлинику, откуда её госпитализировали. В настоящее время проводится проверка.