Москвич избил 87-летнюю жену табуреткой за невкусные котлеты
«Рен-ТВ»: Пожилой мужчина избил супругу табуреткой из-за котлет в Новой Москве
В Новой Москве пожилой мужчина поссорился с женой из-за котлет и ударил её табуреткой. Об этом сообщает «Рен-ТВ».
По информации телеканала, 21 января женщина приготовила своему 86-летнему мужу котлеты на ужин. Пенсионер сразу стал предъявлять супруге претензии по поводу блюда.
«Пенсионер стал говорить супруге, что она не так приготовила котлеты, после чего взял табурет и несколько раз ударил им 87-летнюю женщину», – указано в сообщении.
Источник телеканала дополнил, что женщина смогла отбиться от агрессивного мужа ногой. После этого он бросил табурет на пол. Пострадавшая убежала из дома на улицу и попросила помощи у соседей. На следующий день пенсионерка пошла в поликлинику, откуда её госпитализировали. В настоящее время проводится проверка.
А ранее Life.ru сообщал, что в Махачкале муж покалечил жену во время ссоры из-за купленного детям мороженого. Женщину госпитализировали, ей диагностировали разрыв селезёнки. Тем временем суд отправил агрессора в тюрьму на девять месяцев.
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